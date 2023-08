Reprodução/Instagram - 19.08.2023 Jeniffer Nascimento está grávida da primeira filha, Lar





Jeniffer Nascimento compartilhou com os seguidores que está curtindo um dia na praia neste sábado (19). Em fotos publicadas no Instagram, a atriz apareceu exibindo o barrigão da gravidez de Lara, primeira filha que espera com o marido, o ator Jean Amorim.

"22 semanas de Lara", informou sobre o tempo de gestação, na legenda da postagem. Jeniffer optou por um biquíni azul e fez poses nas fotos para mostrar a barriga.





Já em outros cliques, registrou momentos de carinho com o marido. Nascimento e Amorim se conheceram em 2014, quando trabalharam juntos em "Malhação – Sonhos", e trocaram alianças em 2019.

A publicação rendeu elogios de celebridades nos comentários. O ator Klebber Toledo deixou emojis de coração no post, enquanto o ator Igor Fernandez escreveu "vem, Lara". "Que família linda", ainda comentou o ator Rodrigo Fagundes.







