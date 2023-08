Reprodução Ex-marido de Britney Spears confirma término: 'Merdas acontecem'

O modelo iraniano Sam Asghari falou publicamente pela primeira vez sobre o término do casamento com Britney Spears nesta quinta-feira (17). Através do Instagram, ele apontou que "merdas acontecem", sem dar mais detalhes. Britney Spears e Sam Asghari se relacionavam há 6 anos e se casaram em junho de 2022.

Após especulações do término do casamento dominar a web, Sam Asghari se pronunciou nos Stories do Instagram.

"Depois de 6 anos de amor e companheirismo, eu e minha esposa decidimos encerrar nossa jornada juntos. Vamos manter o respeito e amor que temos um pelo outro, e sempre a desejarei o melhor. Merdas acontecem... Pedir privacidade soa ridículo, então só vou pedir a mídia e a todos para serem bondosos", escreveu.



Segundo o site norte-americano TMZ, o motivo do término seria uma suposta infidelidade da cantora. O modelo teria a confrontado e o casal passou a discutir, levando à ruptura do matrimônio.

O relacionamento começou em 2016, após Sam Asghari participar de um dos clipes da cantora. Em 2021, o modelo a pediu em casamento e no ano seguinte eles celebraram a união no altar.