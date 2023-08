Reprodução/Instagram - 19.08.2023 Amanda Meirelles venceu o 'BBB 23'





Após rumores negados de um possível relacionamento com Cara de Sapato, Amanda Meirelles teve o nome envolvido em novos boates sobre o romance com um famoso. A campeã do "BBB 23" estaria supostamente conhecendo melhor Vitor Bourguignon, vencedor do “MasterChef - Revanche”, em 2019.

Segundo o "Extra", os campeões dos realities estariam conversando e Vitor teria enviado uma mensagem para a médica após a vitória no programa da Globo. O ex-participante do "MasterChef" não se pronunciou sobre os rumores, mas Amanda foi acusada de debochar da situação após uma postagem no Twitter.





"Meu comentário do dia: hahahahahahahahahahahaha", escreveu na publicação, em meio aos boatos se fortalecendo na manhã deste sábado (19). Internautas apontaram que Meirelles estaria rindo das suposições sobre a vida amorosa dela.

"Mostre quem manda e ria das suposições", afirmou um fã em resposta. "Avisa que tu só quer ser solteira em paz", comentou outro. "Amanda, faz um tweet assim 'estou SOLTEIRA' e posta [risos]", sugeriu mais um.

Outros internautas também saíram em defesa da ex-BBB, mas apoiaram um possível romance entre a médica e o chef. "Sei que é 'fic', mas que o cara é bonito e ainda cozinha...'", escreveu uma pessoa em resposta à Amanda. "Apoiamos 'DocChefe'", declarou outra.



Meu comentário do dia : hahahahahahahahahahahaha — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) August 19, 2023





