Reprodução / TV Globo Dedé foi o vencedor de No Limite

A grande final de No Limite foi ao ar ontem (17) e foi emocionante. O grande vencedor foi André Macedo, apelidado de Dedé, fez o menor tempo e ganhou o último desafio do reality, levando o grande prêmio de R$500 mil.

Dedé, que chegou a ser eliminado, voltou ao reality, participou da repescagem e ganhou. Ele participou da prova final com Fulý e Raiana.

Na prova, os concorrentes tinham que passar por um percurso onde tinham que acender diversos totens que estavam espalhados pela floresta. Quem terminasse primeiro de acender todos os totens, ganharia o último desafio e o prêmio do programa. Com um tempo de 7 minutos de 46 segundos, o paratleta conquistou a temporada de No Limite.

“É muito importante acreditar em nós. É sobre jogo, sobrevivência. Minha mãe sempre acreditou em mim e se eu estou aqui hoje, é por causa dela. É difícil de falar, eu a amo muito”, disse Dedé, emocionado após ganhar o reality.

Fernando Fernandes, o apresentador do reality, vibrou a vitória de Dedé, que é uma pessoa PCD assim como ele. "Primeiro participante PCD, mostrou sua capacidade, mostrou que quando a gente quer, a gente faz".

Em segundo lugar, Raiana levou R$100 mil, e em terceiro lugar, Fulý levou R$50 mil.