Reprodução/Instagram - 18.08.2023 Caetano Veloso adiou shows de turnê por questões de saúde





Caetano Veloso adiou os shows que realizaria em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste final de semana. As apresentações em 19 e 20 de agosto estavam com os ingressos esgotados. A equipe do cantor emitiu uma nota explicando a decisão, tomada pensando em questões de saúde do artista.



O comunicado informou que Caetano sofre de uma "gripe forte e febre alta". "Os shows da turnê 'Meu Coco', marcados para os dias 19 e 20 de agosto no Auditório Araújo Vianna, precisaram ser adiados por orientações médicas. Caetano, que no momento está com uma gripe forte e febre alta, deverá permanecer em repouso até a sua plena recuperação", afirmou a publicação nas redes sociais do cantor.





"As novas datas serão anunciadas em breve e todas as entradas adquiridas anteriormente continuarão válidas, sem a necessidade de troca. Desde já, agradecemos a preocupação de todos e esperamos anunciar as novas datas o quanto antes", completou a nota.





A última apresentação de Caetano Veloso aconteceu no Festival Doce Maravilha e foi marcada por um atraso de quatro horas, devido a fortes chuvas no Rio de Janeiro.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: