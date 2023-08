Reprodução/Instagram Boletim médico atualiza estado de saúde de Preta Gil

Preta Gil está em 'bom estado geral' após a cirurgia para retirada de um tumor de reto. Nesta quinta-feira (17) foi liberado o boletim médico da cantora.

A filha de Gilberto Gil se internou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último sábado (13).

De acordo com o boletim, assinado pelos médicos Luiz Francisco Cardoso, diretor de governança do Sírio, e Ângelo Fernandez, diretor clínico, ela está acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, em cuidados pós-operatórios em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Confira o comunicado na íntegra:

BOLETIM MÉDICO PRETA GIL, 17/08/2023 - 11hs.

A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira foi submetida, na data de ontem, a procedimento cirúrgico para tratamento de tumor de reto. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, em cuidados pós-operatórios em Unidade de Terapia Intensiva. Segue em acompanhamento pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, da Dra. Roberta Saretta, do Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior, da Dra. Fernanda Cunha Capareli e do Dr. Fernando Freire de Arruda.

Dr. Luiz Francisco Cardoso - Diretor de Governança. Dr. Ângelo Fernandez - Diretor Clínico."

