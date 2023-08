Relação no ambiente de trabalho

"Mulheres Apaixonadas" ainda romantiza relações no ambiente de trabalho entre chefes e subordinadas. O médico Cézar (José Mayer) se relacionou com as assistentes dele mais de uma vez. Na trama, inclusive, ele dispensa e termina o namoro com uma, que estava de licença, para poder se envolver com a substituta, Luciana (Camila Pitanga). Na época, além da relação ser vista com bons olhos, o personagem era considerado galã.