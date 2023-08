Reprodução/Instagram Paulo Vieira

Paulo Vieira confessou no episódio de estreia de “Sobre Nós Dois”, na quinta (17), que fez um empréstimo em nome da namorada que nunca pagou.

O apresentador contou que a dívida foi uma das primeiras coisas que fez no começo do relacionamento com Ilana Sales. "A primeira coisa que eu fiz quando a gente começou a namorar foi sujar o nome dela. Eu pedi 'faz um empréstimo no meu nome'", revelou o humorista.

A namorada de Paulo falou que chegou a ser notificada da dívida. "E aí do nada chegou uma carta na minha casa. Foi traumatizante porque eu não sabia o que era sujar nome", relembrou Ilana Sales.

"Ela me ligou desesperada e disse assim: 'Amor me liga urgente aconteceu uma tragédia! Chegou uma carta aqui em casa da justiça. Falou que eu estou negativada'", lembrou o apresentador, que a amada ligou muito nervosa.

Ele revelou que reagiu a notícia com calma. "Aaaa, isso não mata não!".