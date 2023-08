Divulgação Mesmo com greve, filme de Bruna Marquezine estreia com sucesso de críticas

Besouro Azul, o novo filme da DC, estreou nesta quinta-feira (17) e a imprensa norte-americana avaliou a atuação de Bruna Marquezine no longa. A atriz brasileira atuou ao lado de Xolo Maridueña na estreia internacional.

O famoso veículo The Hollywood Reporter elogiou o longa e a atuação de todo o elenco, apontando Bruna como um dos destaques do filme. “Todo o elenco de apoio é muito cativante, com contribuições valiosas, especialmente de Escobado como a esperta Milagro e Marquezine como Jenny – cuja vontade de viver perto de uma família amorosa a atrai para o clã Reyes e impulsiona seu romance com Jaime. Juntos, eles têm uma química adorável”, disse a crítica.

Confira a sinopse do filme.

O recém-formado Jaime Reyes (Xolo) volta para casa cheio de aspirações para o futuro, apenas para descobrir que o lar não está exatamente como ele o deixou. Enquanto ele procura seu propósito no mundo, o destino intervém quando ele inesperadamente se encontra de posse de uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena: o Escaravelho.

Quando o Escaravelho escolhe Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico, o jovem recebe uma incrível armadura capaz de poderes extraordinários e imprevisíveis mudando para sempre seu destino ao se tornar o Super-Herói Besouro Azul.