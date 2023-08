Reprodução / Instagram Dani Russo está internada por crise de ansiedade

Dani Russo está internada em São Paulo em decorrência de uma crise de ansiedade.

A equipe da cantora divulgou a notícia nas redes sociais dela. "A artista Dani Russo encontra-se internada no Anália Franco há oito dias por fortes crises de ansiedade, por isso a ausência nas redes sociais. Pedimos orações para a melhora da nossa melhor do baile".

A influenciadora tem costume de dividir as questões de saúde mental com os fãs. Em outubro de 2022, ela compartilhou um vídeo com a legenda: "Quando eu penso em desistir mas eu lembro que sei os lugares que a ansiedade pode me levar. E eu não quero voltar para lá, eu posso vencer essa luta". No vídeo ela aparece na academia e depois em uma maca de hospital.

Já em 2021, Dani foi internada quatro vezes por causa de crises de ansiedade. "Bati meu recorde. Ter ansiedade e depressão é... Todo dia ter uma luta marcada, na qual eu nunca arreguei e nunca vou desistir. De natal eu só peço saúde mental, porque a mente controla tudo. Seguindo em tratamento. É só uma fase que tá no final, eu sou maior que isso", disse em dezembro daquele ano.