Reprodução Instagram - 18.08.2023 Carolina Dieckmann em Istambul, Turquia

Vista recentemente na pele de Lumiar em “Vai na Fé” - novela das sete de Rosane Svartman, substituída por “Fuzuê” nesta semana - Carolina Dieckmann compartilhou com os seguidores, nesta sexta-feira (18), alguns registros da viagem que fez para Istambul, cidade da Turquia.



“Banho turco. Soap massage. Piscina-cisterna de 1.500 anos atrás. Sei nem como definir, mas de sentir, é bom demais”, escreveu ela como legenda da publicação em que compartilha fotos do espaço e da decoração. A atriz está acompanhada do marido, Tiago Worcman.



Nos comentários do post, amigos e fãs da artista a elogiaram. “Mulher linda e talentosa”, escreveu uma internauta. “Queria entrar num banho desses”, brincou outra seguidora, em referência ao “Banho turco” postado por Dieckmann. “Que maravilha de lugar”, disse ainda uma terceira.



Na última quinta-feira (17), a atriz postou uma declaração ao marido. Em um álbum com fotos na qual ela olha pra ele, Carolina escreveu: “Namore com alguém que te faça sorrir. O amor é um arrebatamento. Turquia - 2023”. Dieckmann e Tiago estão casados desde 2007. A atriz estava morando com o parceiro em Miami e voltou ao Brasil para gravar “Vai na Fé”, antiga novela das sete da Rede Globo.



Confira o álbum de fotos postado por Carolina Dieckmann: