Reprodução/Instagram Belle Silva se pronuncia sobre polêmica com Maira Cardi

Nesta sexta-feira (18), Belle Silva se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Maira Cardi. A esposa de Thiago Silva afirmou que ele não fez o programa de emagrecimento com a coach, mas ela sim.

A influenciadora explicou a sua experiência com o programa 'Seca Você' e deu detalhes das interações do marido com Maira.





"Thiago não fez programa de emagrecimento com ninguém, Thiago não fez preparação pré-copa com ninguém. Eu fiz o programa, tem até dois vídeos que gravei anos atrás, falando da minha experiência que foi uma porcaria e desencadeou problemas seríssimos em mim. Nunca falei sobre isso e nunca fui mistério que fiz sim o seu programa e paguei uma pequena fortuna pelo seu programa, duas vezes", disse.

Belle deu informações cronológicas. "No dia 26 de janeiro de 2018, ela enviou uma mensagem para ele. Eu devo ter passado o número dele porque quando comecei a fazer o programa dela [fiquei] um mês, sem açúcar, em plena abstinência, porque ela não te prepara, ela simplesmente corta [o açúcar]. Então, você fica com emoções, humor alterados", se explicou. "No dia 26 de janeiro de 2018, foram aqueles áudios que ele mostrou falando como era a alimentação. No dia 30 de janeiro, 4 dias depois, eles estavam se falando em áudios curtos e mensagens. Foi o motivo de contato que o Thiago teve com ela, 4 dias depois", afirmou.

E seguiu. "No dia 03 de fevereiro, depois disso, ela mandou uma outra mensagem: 'Oi Thiago, ainda aguardo suas instruções do seu cardápio, beijos'. Thiago não respondeu. O programa que ela alega que fez com o Thiago, que ela jura que preparou o Thiago para a Copa, durou 4 dias. Eu tô mentindo quando eu falo que ele não fez nada? Posso estar mentindo quando digo que não fez nada, porque ela deu assessoria, toques e alguma coisa. E aqui está que ela estava aguardando instruções e as instruções não foram passadas. Posso ter exagerado quando falo que nunca fez nada, tudo bem, posso ter exagerado no 'nada'. Mas não, ele não foi seu cliente, não fez nenhum programa seu, e você nunca preparou ele para a Copa e nem competição nenhuma".

A influenciadora também questionou o fato de Maira não ter fotos do antes e depois de Thiago, já que ela sempre pede registros do processo.





"Não vou voltar aqui para ficar falando desse assunto de novo, não vou ficar fazendo live, prendendo vocês a ouvir coisas, mostrar coisas, a expor pessoas. Tenho limite, tenho respeito pelo próximo, eu tenho reclamações no momento em que eu postei meu vídeo, uma conhecida minha, que também é esposa de jogador e fez o programa, não sei se foi personalité, não sei com quem foi, mas fez, desenvolveu uma intolerância à lactose. Eu estava tão doente emocionalmente que eu não aguentava ouvir falar dela, do programa ou das dietas", desabafou.

Belle contou que ficou com 'marcas' do programa. "Hoje eu sou uma pessoa que tomo remédios para ansiedade, sou depressiva. Não só por culpa desse programa, mas ela desencadeou coisas seríssimas".

"Nesse período desses quatro dias de conversa, foi nesse período que explodi em casa e falei que não faria mais o programa. Explodi durante um jantar, o Thiago já estava vendo meus comportamentos, minhas reclamações. Fui perguntar para ele se batia a data com a falta de resposta dele e ele falou que se ele se lembra bem, não posso afirmar, eu explodi por conta da alimentação, tive crise de ansiedade, chorava compulsivamente falando que não faria mais o programa. Liguei para ela falando que não faria mais. Ela sugeriu trocar a cozinheira, mas não era a cozinheira", completou.

"Ela respeitou minha vontade e a cozinheira voltou para o Brasil. O personal ficou comigo lá por três meses, me treinando até terminar o tempo do programa. Vai ter prints e conversas minhas com o pessoal. Eu que procurei ela, pelo programa. O problema não é o que eu fiz no programa. Foi frustrante e ruim. O problema é que ela usa o nome do Thiago, o atleta do nível que ele é, não pode ser usado assim. Se ela tivesse feito com ele, não me importaria. De novo, deixar bem claro, o Thiago nunca fez o programa Seca Você, hoje o Thiago faz um programa de acompanhamento de performance, com todos estudados e currículos, com documentação perfeita no meio da medicina", concluiu ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !