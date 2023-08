Foto: Gabriela Schmidt - 18.08.2023 Anitta lançou novo projeto 'Funk generation: a favela love story'





Anitta lançou nesta quinta-feira (17) o projeto "Funk Generation: A Favela Love Story", com "Funk Rave" e duas músicas inéditas para adiantar a temática do próximo álbum da carreira, previsto para chegar em 2024. "Used To Be" integra a novidade e a cantora foi acusada de plágio no lançamento.

Internautas apontaram que a artista plagiou "Just For Me", da cantora PinkPantheress na nova faixa divulgada. Durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (18), o iG Gente questionou Anitta sobre a acusação e a cantora negou a inspiração no trabalho da inglesa.

Anitta está sendo acusada por fãs da PinkPantheress de plágio da canção 'Just For Me' em 'Used To Be':



"PinkPantheress e qualquer outro envolvido na produção não estão presentes nos créditos e Anitta também não segue mais Pink no Instagram, Pink nunca retribuiu o follow". pic.twitter.com/qnDaiVOWbK — POPTime (@siteptbr) August 18, 2023





"Não ouvi nada dessa acusação, não. É uma novidade [risos]. Ela [PinkPantheress], inclusive, é minha amiga. Amiga, não, mas a gente malha junta às vezes, lá em Los Angeles, adoro ela. Não [foi uma referência a 'Just For Me'], a gente nem pensou nessa música. Na verdade, não nada a ver, na minha opinião. Conheço essa música e não acho que tem a ver. Fizemos completamente do zero", afirmou.

A brasileira ainda avaliou que está acostumada com acusações de plágio "desde ‘Show das Poderosas’". "Acho que, hoje em dia, existem bilhões de músicas. Querendo ou não, uma música vai parecer com outra música que já existe no universo. Fica um pouco difícil", pontou.





"Casi Casi", segunda faixa inédita do projeto, traz uma interpolação de “Agora Para, Sensualiza”, do DJ Juninho 22, e a cantora ressaltou que não vê problema em creditar artistas em casos doo tipo. "Se fosse referência, a gente teria usado. Em ‘Casi Casi’, a gente pede autorização do DJ que fez a música de referência, não tenho isso não. Quando uso uma música de referência, sempre pede os créditos", expressou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: