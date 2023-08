Reprodução/Instagram Anitta

A cantora Anitta , de 30 anos, esteve no “Saia Justa”, do canal GNT, que foi exibido na última quarta-feira (16). Em entrevista ao programa, ela comentou sobre o envolvimento dela com Gabriel David, de 26 anos, que atualmente se relaciona com Giovanna Lancellotti, de 30 anos.



“Se eu quisesse estar com a pessoa, ainda estaria com ela. Se é ex, pelo amor de Deus, gente, que apego com as pessoas. As pessoas têm que ser felizes. Inclusive, têm vários ex aí que eu compartilhei, falei com as amigas”, declarou a cantora.



Anitta ainda contou que incentivou muito a amiga, Giovanna Lancellotti: “Tinha certeza que eles iam ficar juntos”. Ela pontuou que fez um “teste” com o ex e mandou mensagens nos stories, como se estivesse dando em cima dele, mas que ele não “deu bola” para as investidas.“Vai que vai, passou no teste”, brincou ela.



No início deste mês, Lancellotti esteve no “Quem Pode, Pod”, videocast comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, e contou que tinha conversado com a cantora antes de se envolver com Gabriel.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente: