Reprodução Anitta denuncia fã que cobrava pessoas para tirar foto com ela

Anitta resolveu expor uma fã que cobrava dinheiro das pessoas para tirar foto com ela durante eventos. Um vídeo da cantora viralizou nas redes sociais durante o esporro.

O fã alegava que era amigo íntimo ou que fazia parte da equipe da atriz.





Durante o vídeo, ela conversa com as pessoas presentes e fica brava quando o fã exposto tenta desmentir as suas falas.

"Para todos vocês, escutem aqui, se esse menino estiver cobrando dinheiro para vocês para vir me encontrar. Eu já vi ele cobrando de outras pessoas. Eu já vi", afirmou ela.

"É mentira Anitta. Eu te juro", declarou ele.

🚨VEJA: Anitta denuncia fã que estaria cobrando por foto com ela. pic.twitter.com/31HrcIIfXw — poponze (@poponze) August 17, 2023