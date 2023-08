Reprodução/Instagram - 17.08.2023 Zé Felipe e Virginia Fonseca têm duas filhas, Maria Alice e Maria Flor





Virginia Fonseca explicou a decisão de adiar os planos da terceira gravidez por uma questão de saúde. Mãe de Maria Alice e Maria Flor, fruto do casamento com Zé Felipe, a influenciadora afirmou que quer finalizar um tratamento para as fortes dores de cabeça que sente, antes de engravidar novamente.

"Estava com planos para engravidar por agora, estava até comentando com várias pessoas. Só que acabei deixando um pouco de lado, porque as crises de dor de cabeça voltaram. Esses dias fui ao hospital. Estava fazendo um tratamento que não podia engravidar, aí deixei de lado essa ideia, por agora, até terminar o tratamento", contou em um vídeo no YouTube.

Fonseca já havia relatou as dores de cabeça anteriormente, mostrando episódios em que precisou ser hospitalizada. No entanto, ela acreditava sofrer de enxaqueca, o que descobriu não ser o diagnóstico correto. Assim, ela mudará o tratamento já iniciado para tratar as dores.





"Esse tratamento que estava fazendo, não vai ser o que vou dar continuidade, porque era para enxaqueca, mas não tenho enxaqueca, tenho dor de cabeça tensional. Comecei outro tratamento que, se quiser engravidar, preciso ver com minha obstetra se, eu engravidando, posso continuar tomando o medicamento", esclareceu.

Apesar do novo tratamento não ter contra indicação na gestação, a influenciadora comentou que preferia engravidar sem estar fazendo uso contínuo de algum remédio. "Esse não tem contra indicação, mas é bom evitar, óbvio, qualquer tipo de medicamento durante a gestação, até pelo bem-estar da criança", pontuou.

"Mas, por agora, não estou com o pensamento de engravidar, não. Estou focando em curar essa dor de cabeça, o que já está funcionando, por sinal, graças a Deus, estou muito feliz. Só sinto mais dor de cabeça quando viajo de avião. Toda vez, tenho que tomar um relaxante muscular", complementou.





