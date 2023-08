Reprodução / Instagram Paulo Vilhena mostra o rosto da filha pela primeira vez

Paulo Vilhena compartilhou nas redes sociais a primeira foto do rosto inteiro da filha, Manoela, que nasceu no último dia 15. No post ele ainda brincou sobre a noite agitada que tiveram com a bebê.

"Expectativa/Realidade da nossa primeira noite", legendou o post.

A bebê nasceu na terça desta semana (15), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O casal anunciou o nascimento no Instagram.

"15.08.2023. Nossa família está completa", escreveram eles na legenda da foto, em que a bebê no colo de Maria Luiza e Paulinho, aparece admirando a mulher e a filha.