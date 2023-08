Reprodução/Instagram Pais de Larissa Manoela esclarecem acusação de plano de saúde

O rompimento de Larissa Manoela e os pais, Silvana e Gilberto, ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (16). Após um comunicado dos advogados da atriz, os pais se pronunciaram.

Em nota, os advogados deram mais detalhes da situação financeira e empresarial da artista.





"Durante todo esse tempo, a atriz tentou contato e diversas propostas de negociação com os pais. Todas foram frustradas. Assuntos importantes como o plano de saúde da atriz não foram repassados para ela, que ficou mais de três meses sem plano e descobriu por um acaso a situação", disse um trecho da equipe jurídica.

Ao Fofocalizando, os ex-empresários desmentiram a informação afirmando que isso foi uma opção de Larissa e que eles estão sem convênio médico porque também se retiraram do plano.

