Reprodução / YouTube Mariana Rios revela ter entrado de penetra em casamento

Mariana Rios revelou em um episódio do podcast “Pod Delas” que já entrou de penetra em uma festa de casamento, contra a vontade da noiva, só para curtir a festa com os amigos. A artista detalhou que chegou a ligar para a noiva no dia do casamento para ver se conseguia um convite, o que foi negado, mesmo assim Mariana não se intimidou e invadiu a festa.

"Já fui em casamento como penetra e a noiva pediu para eu não ir. E eu fui mesmo assim. Eu não conhecia os noivos", iniciou ela e acrescentou. "Eles eram da minha cidade e eu estava em São Paulo trabalhando. Todos os meus amigos de Araxá estavam em São Paulo para ir nesse casamento. Todos falaram para eu ir e falaram para eu ligar para ela. Como sou uma pessoa conhecida, não dava para simplesmente ir ao casamento. Ela ia saber que eu estava lá. Pedi o telefone dela".

A atriz então contou que decidiu ligar para a noiva para pedir um convite. "Liguei e disse: 'Oi! deve estar se maquiando, se preparando. Então, deixa eu te contar, está todo mundo aqui e eu vou no seu casamento!' e comecei a rir. E ela disse: 'Não vai, não'. Eu falei que ia, e ela disse que não. E ela explicou: 'Hoje é o meu dia, não somos muito amigas e vão estar só os meus amigos. Você, querendo ou não, é uma pessoa conhecida, eu não quero ter a atenção dividida. Você me entende, né?'. E eu fiquei em choque e disse: 'Claro, eu te entendo. Te desejo muitas felicidades'. Desliguei e falei: 'O que? Eu vou sim. Meus amigos todos aqui e eu não tenho um A para fazer. Ela não vai nem saber que eu fui'".

Ela contou que chegou apenas na hora da festa e ficou driblando a noiva quase a noite inteira. "Encontrei a mãe dela e ela fez uma festa, tirou foto comigo e colocou de capa no Facebook. Mas toda hora que eu via um pedaço de pano branco na festa, eu ia para outro lado. Eu ia e dançava, bebia, e quando via um véu, corria para o outro lado. Uma hora que vi que não dava mais, tinha que cumprimentar, ela sabia que eu estava ali. Eu cheguei umas três da manhã e dei parabéns. 'Amore, que linda que está! Estou tão feliz em estar aqui, estou me divertindo tanto!'. E ela respondeu: 'Muito obrigada. Que bom que você veio!'. Eu não podia perder, fui a última a sair da festa. A faxineira pediu para eu ir embora".

Mariana contou que depois disso as duas viraram amigas: "Depois a gente fez amizade, ela é uma pessoa incrível. Mas realmente, não fazia sentido. Eu não era amiga dela, ela tinha toda a razão. Mas eu também não podia perder aquele casamento".

Na web, os internautas criticaram a ação da atriz. “A falta de noção da Mariana Rios, meu senhor”, disse uma. “Essa história do casamento me fez pegar um ranço DESCOMUNAL da Mariana Rios. Escrota”, criticou outra. “Se alguém der uma de mariana rios no meu casamento ela passa vergonha, pq eu não tenho a paciência que as noivas tiveram e ia pedir pros seguranças tirarem”, opinou mais uma.

Assista ao trecho