Reprodução / Instagram Bruna Marquezine e Mariana Goldfarb

Bruna Marquezine e Mariana Goldfarb passaram a noite de ontem (16) juntas no Rio de Janeiro. Após as amigas assistirem o novo filme de Bruna, “Besouro Azul”, elas continuaram curtindo a noite "Eu amo essa besoura azul", Mari disse elogiando a amiga.

Bruna encontrou mais amigos para festejar o aniversário de 28 anos atrasado. Na festa estavam nomes como Mariana Goldfarb, Marcella Rica e Rayssa Bratillieri.

A atriz completou 28 anos no dia 4 de agosto, enquanto estava no Havaí. Ela recebeu Sasha Meneghel de surpresa no hotel em que estava hospedada.

Por causa da greve dos atores e roteiristas em Hollywood, Bruna não pode divulgar o filme da DC, “Besouro Azul”, sua estreia em Hollywood, por isso vem contando com o apoio da família e amigos para o sucesso da trama.