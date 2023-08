Reprodução Instagram - 17.08.2023 Manoela, filha de Paulo Vilhena e Maria Luiza Silveira

Nesta quinta-feira (17), a estudante de neurociência Maria Luiza Silveira compartilhou os primeiros registros do rosto da filha Manoela, fruto do casamento com o ator Paulo Vilhena, de 44 anos. A bebê nasceu na última terça-feira (15), no Hospital Israelita Albert Einstein.





“A gente que fez”, escreveu ela na legenda da publicação que acompanha algumas fotos da herdeira. Manoela é a primeira filha de Paulo Vilhena e Maria Luiza Silveira, que se casaram em junho deste ano.



O casal revelou o nascimento da primogênita através das redes sociais. No Instagram, eles escreveram: “15.08.2023. Nossa família está completa”. O post contou ainda com uma foto do casal na maternidade e com a bebê sendo amamentada por Maria Luiza Silveira.



Nos comentários, os fãs e seguidores de Paulo Vilhena e Maria repercutem os novos registros que eles postam. Na publicação feita hoje (17), a cantora Sandy foi uma das celebridades a comentar o momento. “Viva, viva! Muita saúde e muito amor”, escreveu ela. José Loreto disse: “Bem-vindo ao mundo do amor”.

