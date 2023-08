Reprodução/Instagram - 24.07.2023 Maíra Cardi e Thiago Nigro estão noivos





Maíra Cardi revelou informações sobre o casamento com Thiago Nigro, com quem vive um relacionamento desde o início de 2023. A coach afirmou que pretende se casar com o influenciador em comunhão total de bens, regime em que as posses de ambos passam a pertencer aos dois e, em caso de uma separação, há uma divisão igual das partes.

"Quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é para sempre. É muito óbvio isso. Então a gente quis colocar toda a nossa energia emocional, espiritual, intelectual, tudo: é para sempre? Então por que não vai ser comunhão total de bens?", afirmou ao podcast de Celso Portiolli.





Cardi explicou que a decisão foi tomada recentemente e que ambos "pensavam diferente" sobre a questão. "Tem coisas muito boas. Uma é que os dois têm grana. Isso também é muito bom. Outra: os dois gostam muito de trabalhar. Outra: os dois se ajudam muito no trabalho, a gente faz muita coisa junto. Nos ajudamos muito. E o mais importante de tudo é que a gente chegou à conclusão. E eu pensava diferente, ele também. Foi uma conclusão recente", avaliou.

A influenciadora ainda mencionou a religião ao analisar a escolha: "Nós, evangélicos, temos tantos princípios. Esse deveria ser o básico. O evangélico bate muito nessa tecla: casamento é para sempre. Mas aí casa em separação total de bens. Uma coisa não está congruente com a outra".

