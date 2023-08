Reprodução/ Instagram Belle Silva resgata vídeo e web aponta crítica a tratamento de Maíra

Após Maíra Cardi citar que teve Thiago Silva como cliente de um programa de emagrecimento, durante a polêmica com o marido de Ivete Sangalo, Belle Silva, esposa do jogador, negou. A coach, então, mostrou conversas que teve com ele e com ela. Foi aí que Belle publicou nos stories do Instagram um vídeo postado em 2021, em que criticava um processo de tratamento que passou.

Leia também Anitta conta que fez teste com o atual namorado de Lancellotti

No registro, ela disse que pagou uma "pequena fortuna" para levar a equipe de um programa de emagrecimento até a França, mas não citou nomes dos responsáveis pelo tratamento.



Ela, então, relatou que ficou depressiva neste período: "Foram três meses de inferno. Essa coach conseguiu me ferrar psicologicamente. Eu que, até então, estava só com a autoestima baixa, fiquei depressiva. A menina que cozinhava na minha casa [...] funcionava como uma espiã na minha casa. Porque eu recebia gente em casa e ela ficava rondando a sala, para ver se eu estava comendo alguma coisa. Ela revirava o lixo para ver se eu estava comendo algo na madrugada", relatou.

Internautas apontaram que as falas delas foram direcionadas a Maíra Cardi.