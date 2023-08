Reprodução Instagram - 17.08.2023 Luciano e Zezé Di Camargo

Homenageado no Instagram pelo irmão Luciano, com quem formava uma dupla musical sertaneja, o cantor Zezé Di Camargo completa 61 anos de idade nesta quinta-feira (17). “Eu tenho o privilégio de dividir palco e vozes com esse grande artista”, disse Luciano.



O irmão mais novo elogiou o aniversariante e exaltou o profissionalismo dele em retratar, por meio das composições que escreve, não apenas assuntos sentimentais dele próprio, mas também de outras pessoas que se identificam com os versos das canções.



“Hoje é o dia dele! Ele tem amor pela música. E o dom abençoado de escrever, de falar, de sentimentos, dele, dos outros, de todos… E eu? Eu tenho o privilégio de dividir palco e vozes com este grande artista, que é o meu irmão. Parabéns! Sucesso sempre! Te amo!”, escreveu Zezé.



Conhecidos na indústria fonográfica pelas músicas cantadas em dupla, Luciano e Zezé anunciaram o fim da parceria musical no final do ano passado. Em dezembro de 2022, no programa “Faustão na Band”, Zezé pontuou que, ainda que a dupla tivesse terminado, ele e o irmão fariam shows e projetos especiais juntos.



Confira a publicação de homenagem: