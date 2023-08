Reprodução Instagram - 17.08.2023 Kerline

A influenciadora e ex-Fazenda Kerline Cardoso , que também já participou do “Big Brother Brasil: 2021”, compartilhou com os seguidores a mudança que fez nas madeixas, na última quarta-feira (16). Na Web, ela se tornou um dos assuntos mais comentados, não pelo novo visual, mas pela resposta inusitada que deu a um dos internautas que repercutiram o momento.





Kerline trocou os fios longos de seu antigo mega-hair e aderiu aos fios curtos, com comprimento próximo ao pescoço. Dentre os diversos elogios que os fãs e seguidores da ex-BBB escreveram nas redes sociais dela, um comentário chamou a atenção da influenciadora.



Trata-se de um comentário no qual um usuário do Twitter elogia, mas ao mesmo tempo ironiza Kerline. “Cabelo curto esmurra tanto aqueles cabelos longos com mega. Olha como a Kerline ficou chique, linda e bonita pela 1º vez em anos”, disse o internauta.



Kerline respondeu, em tom de questionamento, “Obrigada?”. Isso devido a dúvida de agradecer ou não ao comentário, tendo em vista que, se por um lado elogia, por outro critica o antigo visual que ela usava



Veja o comentário: