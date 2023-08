Reprodução/Instagram Preta Gil e Gominho

O comunicador Gominho usou os stories do Instagram para atualizar o estado de saúde de sua melhor amiga, a cantora Preta Gil , que passou por uma cirurgia para retirar um tumor, nesta quinta-feira (17).



“Bom dia, gente! Olha, estou vindo aqui falar, porque os meus stories e o meu Whatsapp estão sendo invadidos por mensagens. Não vou falar muita coisa, porque não sou médico, mas o que eu posso falar é que a cirurgia foi um sucesso e que os médicos disseram que foi tudo superbem”, declarou ele.



Gominho pontuou que ele falou via chamada de vídeo com Preta e ela estava sedada, já que a “cirurgia” foi “longa”. Ele ainda conta que ela já está de pé fazendo fisioterapia. “Tudo ocorreu plenamente bem”, celebrou.



“Eu estou muito feliz. Ela está ótima! Agora é dia após dia, nova vida, curada”, afirmou. No início do tratamento de Preta Gil contra o câncer no intestino e na separação dela com o ex-marido Rodrigo Godoy, Gominho pediu demissão do emprego para ficar perto da melhor amiga.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente: