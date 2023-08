Foto: Reprodução / Instagram / @britneyspears Britney Spears avisa que lançará sua autobiografia em breve

Britney Spears contratou a equipe de Laura Wasser, uma famosa advogada entre as celebridades de Hollywood, para representá-la no divórcio com Sam Asghari.

De acordo com o Page Six, a cantora quer se prevenir em caso de uma disputa judicial deságravel no tribunal.

Uma fonte próxima do casal afirmou ao veículo que Asghari estaria tentando mudar os termos do acordo pré-nupcial que assinou com Britney.

A contratação da advogada pela cantora não é uma surpresa para muitos, visto que ela já tinha contratado Wasser para representá-la durante a separação de Kevin Federline, com quem tem dois filhos, Jayden e Sean.

Wasser é sempre uma das escolhas principais das celebridades quando o assunto é divórcio. A advogada já trabalhou com Kim Kardashian e Johnny Depp, e agora também está trabalhando no caso de Joe Manganiello.

A separação de Britney e Asghari acontece um pouco mais de um ano após o casal dizer sim. Os dois se casaram em junho de 2022, em Thousand Oaks, Califórnia.