Reprodução / Instagram Victoria Beckham e filha

Victoria Beckham teve que fugir correndo de um restaurante com a filha, Harper Seven Beckham, e com o marido, David Beckham. Tudo isso porque uma briga violenta começou dentro do estabelecimento, que tem como dono o cantor Bad Bunny. De acordo com o Mirror, a família estava no Gekko quando dois homens começaram a se desentender.

Segundo o veículo, os três estavam no restaurante acompanhados de Lionel Messi e a esposa, Antonela Roccuzoo, em um jantar de amigos, quando um homem teria tentado tirar foto do jogador argentino.

A equipe de segurança supostamente pensou que o homem estava tentando tirar foto do jogador e partiu para cima dele. A vítima negou ter tentado tirar foto do Messi e disse que estava apenas tirando uma foto da própria família. "Eles pularam em nós, me chutaram e me deram um soco na cara. Só porque meu amigo estava tentando tirar uma foto com a mulher dele, não com Beckham ou Messi, nada. Era uma coisa de família", explicou.

Victoria, preocupada com a filha adolescente, resolveu sair correndo do restaurante para evitar que a garota se machucasse. Com o apoio dos seguranças, elas conseguiram se retirar rapidamente e entrar no carro que as esperavam na porta do local.