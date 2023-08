Reprodução Pais de Larissa Manoela colocam mansão luxuosa à venda sem atriz saber

A polêmica de Larissa Manoela com os pais Silvana Taques e Gilberto Elias ganhou novos desdobramentos. Nesta terça-feira (15) foi divulgado que os pais da atriz colocaram a mansão do Rio de Janeiro à venda sem o consentimento da filha. A propriedade de R$ 10 milhões fica localizada em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca.

A atriz Larissa Manoela está envolvida em outra polêmica patrimonial devido atitude dos pais. Uma mansão da família está à venda por R$ 10 milhões. A propriedade está registrada no nome Trelissa, uma das holdings que pertencia à atriz e aos pais, igualmente.

A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo, que aponta que a atriz só soube da propriedade à venda após ser procurada pela reportagem.

No último domingo, Larissa Manoela revelou que abdicou de todos os bens para reconstruir o próprio patrimônio sem a participação dos pais.

No relato exibido pelo Fantástico, ela aponta ter sido enganada após descobrir que, em uma das empresas, ela só tinha 2% de participação nos rendimentos. Silvana Taques e Gilberto Elias teriam falado que a divisão era igualitária.

Após o rompimento com os pais, Larissa Manoela deixou as sociedades que compartilhava com os genitores. O movimento torna a venda da mansão legal, já que pertence à empresa que, agora, somente os pais fazem parte.

"O novo episódio trazido a público da colocação da casa do condomínio do Novo Leblon à venda pelos pais da Larissa Manoela integra mais um capítulo do que temos afirmado, qual seja, eles, arbitrariamente, tomam as decisões de venda e compra de imóveis sem consultar a, até então, também proprietária que é filha do casal e foi a responsável, com seu trabalho, pela captação do recurso para aquisição dos mesmos. Não há nada de extraordinário neste sentido", diz o texto da equipe de assessoria da atriz.

"Ressaltamos que fora enviado aos pais, através do advogado por eles constituído, uma minuta de alteração dos contratos das empresas com a saída dela e entrega imediata dos bens, mas estes ignoraram e não assinaram, o que obrigou a Larissa a ter que notificá-los a fim de que sua saída e entrega do patrimônio integrado a sociedade fosse compulsória, não tendo sido efetivada até a presente data. Mais uma vez, afirmamos que o compromisso da Larissa é com a paz e seus novos projetos!", finaliza.