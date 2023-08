Divulgação Mesmo com greve, filme de Bruna Marquezine estreia com sucesso de críticas

Besouro Azul já é um sucesso! A estreia de Bruna Marquezine no cinema internacional acontece no Brasil nesta quinta-feira (16), porém o público pôde ter um gostinho da reação dos críticos.

O novo filme de super-herói da DC debutou com 86% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, um dos maiores sites americano para críticas de cinema e televisão.





Mesmo com a greve de atores e roteiristas de Hollywood, que impossibilitou a divulgação do filme através das redes sociais do elenco, o longa contou com boas reações.

Nas redes sociais, os internautas fizeram questão de elogiar a nossa brasileira, par romântico do protagonista Xolo Maridueña.

🚨🚨🚨 "Bezouro Azul" acaba de debutar com 86% de aprovação no Rotten Tomatoes e já é um dos filmes mais aclamados da DC nos últimos anos! pic.twitter.com/hEZtrPt4Ac — POPTime (@siteptbr) August 16, 2023









já tá 88% HITOUUU pic.twitter.com/oy60OOzR0c — ana kord (@heyocn) August 16, 2023









Deveria ser mais alta só por ter a diva brasileira Bruna Marquezine no elenco https://t.co/ORJFUVWjQc — Sas #QSMP (@chuupacabron) August 16, 2023





bruna marquezine fazendo história — paschuro (@grwngoo) August 16, 2023









E não para de subir! #BlueBeetle já está com 88% de aprovação no Rotten Tomatoes. 🍅 pic.twitter.com/GeqvtfO6Fm — Bruna Marquezine Brasil (@marquezinebrs) August 16, 2023









