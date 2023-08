Reprodução/Instagram - 23/01/23 Mari Bridi

Convidada do videocast “Vaca Cast", comandado por Evelyn Regly, exibido na última terça-feira (15), a atriz e influenciadora digital Mari Bridi revelou como lida com os julgamentos que recebe nas redes sociais. Durante a entrevista, ela ainda detalhou o que a deixa mais incomodada com a situação.



“Eu não tenho tanto esse lugar de pessoas que comentam coisas não tão legais. Mas, quando tem, o que mais me incomoda é que são sempre mulheres, não é? O homem não vai lá falar de você. O meu público é 90% feminino”, relatou Mari após ser questionada sobre como lida com os haters.



De acordo com a influenciadora, o que acontece quando ela recebe comentários com hate em suas redes sociais é que algumas fãs dela acabam respondendo os julgamentos, o que ocasiona uma briga virtual nas publicações entre os haters e as seguidoras .



“Às vezes,quando uma mulher vai lá e me critica, as minhas seguidoras entendem que o jeito de responder isso é xingar a pessoa de volta. Ai vira um negócio de um bando de mulher se criticando, o que me incomoda assim profundamente”, admitiu Bridi.

+ Assista a entrevista completa: