Reprodução Instagram - 16.08.2023 Tatuagem de Larissa Manoela com milho e PIX

As polêmicas entre a atriz Larissa Manoela , de 22 anos, e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, tiveram um desdobramento inesperado. Isso porque o empresário André Kodjaoglanian fez uma tatuagem com duas referências envolvidas no desentendimento: dinheiro e milho.



A tatuagem foi realizada no estúdio Dharma Tatto, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O desenho é uma representação do rosto da artista Larissa Manoela associada também com um milho e o símbolo do PIX.



No último domingo (13), em entrevista concedida ao programa dominical “Fantástico”, da Rede Globo, Manoela se pronunciou sobre os desentendimentos que teve com os pais após decidir que ela própria gerenciaria a carreira, sem a supervisão deles.



Em determinado trecho da reportagem, a atriz expõe um áudio que teria enviado ao pai, Gilberto Elias. “Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta, pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?”, disse Larissa na mensagem de áudio.

