Reprodução/Instagram Filha de Virginia faz laser no bumbum aos 9 meses; influenciadora explica

Virginia Fonseca contou para os seguidores que a filha caçula, Maria Flor, passou por um procedimento a laser na região do bumbum.

Segundo a influenciadora, o processo ajuda nas assaduras que a bebê tem "por conta dos antibióticos que ela tomou recentemente".





Nos Stories do Instagram, ela compartilhou uma foto da herdeira com óculos de proteção e tranquilizou os fãs sobre a saúde dela.

"Mas está tudo tranquilo. A Florzinha é muito tranquila, né?", disse ela.

Recentemente, Virginia Fonseca comparou a semelhança da filha mais nova, Maria Flor, com o pai, no Dia dos Pais . De acordo com ela, “todos falam que a Florzinha parece com você, pai. Ela é linda e muito sorridente, ama comer e sem sombra de dúvidas comeria todas as sopas que você fazia pra mim quando era bebê”.

