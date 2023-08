Reprodução/ Instagram Ludmilla e Brunna Gonçalves

Nesta quarta-feira (16), a ex-BBB e dançarina Brunna Gonçalves, de 31 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram ao postar um álbum de fotos com a cantora Ludmilla , de 28 anos, em Lisboa, capital de Portugal.



As artistas estiveram no Sky Bar, que é um dos estabelecimentos mais renomados de Portugal. Nos registros publicados via redes sociais, Brunna posou com um vestido bege e acessórios, como pulseiras, anéis e colares, sentada em uma das poltronas do espaço.



Além disso, ela fez um vídeo nas escadarias do Sky Bar. Através dos stories, ela compartilhou a chegada dela e de Ludmilla no Rio de Janeiro hoje (16). Ontem (15), ela divertiu os seguidores ao contar que ficou com a “cara inchada de tanto dormir” após comer durante o voo.



Recentemente, no fim de julho, Brunna Gonçalves respondeu comentários de internautas que criticavam o seu corpo. “Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Como eu amo muito vocês, eu tenho a maior paciência do mundo para explicar. Entendam que: a mudança do corpo alheio só diz respeito à pessoa”, escreveu ela no Twitter na época.

Confira o álbum de fotos: