Reprodução/ Twitter Nick Jonas em show em Boston

Nick Jonas sofreu uma queda durante um show em Boston, nos Estados Unidos, na noite da última terça-feira (16). O artista, que se apresentava na terceira noite da turnê The Tour da banda Jonas Brothers, caiu em um buraco no palco, segundo o Just Jared.

O cantor deu um passo para trás e tropeçou em um buraco no palco. Ele caiu com força no chão e exaclamou:"ai!". Nick, então, se levantou e voltou para a apresentação.

Nick Jonas falls into a hole in the stage during Jonas Brothers concert in Boston. pic.twitter.com/qyN9XA1rpJ — Pop Crave (@PopCrave) August 16, 2023

Antes de começar a turnê, Nick e os irmãos contaram, em uma entrevista ao Bustle, sobre tocar as canções de sucesso, feitas durante a adolescência. “Acho que o instinto da maioria das pessoas seria: 'Oh, isso deve ser tão embaraçoso'”, disse Nick.

“A realidade para nós é que moldou quem nos tornamos. Eram nossos anos de ensino médio, nossos anos de ensino médio. Naturalmente, haverá alguns momentos um pouco turbulentos ao longo do caminho, mas se você não puder comemorar o que o levou até onde está agora, você apenas olhará para trás e ficará frustrado. Então nos rendemos”, completou.

