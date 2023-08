Divulgação Sandra Bullock está indignada por ganhar Oscar com história falsa

Sandra Bullock ficou com o "coração partido" ao saber da suposta história falsa por trás do filme Um Sonho Possível, no qual foi protagonista e recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 2009.

A obra conta a história de Michael Oher, um garoto negro que vivia nas ruas e foi adotado por um casal rico branco. Assim, ele teve a oportunidade dele ser um astro da NFL, a liga de futebol americano nos Estados Unidos.





Porém, na última segunda-feira (14), o atleta entrou na Justiça e afirmou que nunca foi adotado oficialmente pela família e que os pais, Sean e Leigh Anne Tuhoy, o fizeram assinar um documento, dizendo que eles eram seus tutores para lucrarem em cima dele.

Um fonte do The Daily Mail contou como a atriz está se sentindo. "Sandra odeia que uma história tão maravilhosa, um filme espetacular e um momento espetacular em sua vida agora tenham sido contaminados. Agora as pessoas não vão assistir e, se o fizerem, terão uma reação completamente diferente à sua intenção original".

"Houve tanto trabalho duro colocado no filme que todos pensaram que era a verdade e agora que foi questionado, apenas perturba Sandra sem fim que um momento em sua vida que foi tão especial, agora tem uma perspectiva completamente diferente", seguiu.

Michael Oher precisou ir às redes sociais defender Sandra Bullock, já que os internautas pediam para que ela devolvesse o prêmio. "Sandra não tem nada a ver com a história que real que estamos vendo que é certa agora", disse ele.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: