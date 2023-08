Reprodução Mansão de Larissa Manoela

Larissa Manoela descobriu recentemente, por uma reportagem da Folha de São Paulo, que os pais colocaram à venda uma das propriedades que ela tinha no Rio de Janeiro: uma mansão no Condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, próximo à praia. Silvana Taques e Gilberto Elias colocaram o imovel à venda por R$ 10 milhões.





Reprodução Mansão de Larissa Manoela tinha muita área verde

O Jornal Extra teve acesso ao anúncio, que detalha a mansão. O comunicado diz que ela tem diversos ambientes, como jardim de inverno, lavabo, lavanderia, adega, garagem no subsolo para oito carros, além de salão de jogos , sauna, canil e até campo de futebol gramado. No segundo andar, ainda há quatro amplas suítes, sendo uma master.

A mansão estava no nome da empresa Trelissa, que era de Larissa e dos pais. Após o rompimento, a casa passou a pertencer apenas a Silvana Taques e Gilberto Elias,. Deste modo, a venda da casa é legal. No entanto, Larissa, que morou na mansão no ano passado, não tinha conhecimento da decisão.

Veja algumas fotos:

Reprodução Mansão de Larissa Manoela





Reprodução Mansão de Larissa Manoela









Reprodução Mansão de Larissa Manoela





Reprodução Mansão de Larissa Manoela