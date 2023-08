Reprodução Web resgata vídeo em que Larissa Manoela revela o valor da mesada

Após vir à tona os bastidores da relação de Larissa Manoela com os pais Silvana Taques e Gilberto Elias, internautas resgataram um vídeo onde a atriz revela o valor que ganhava de mesada. A exposição foi feita durante uma participação no Programa Silvio Santos.

Através das redes sociais, internautas estão se solidarizando com a situação de Larissa Manoela. No último domingo (13), a atriz expôs a ruptura com os pais, devido ao controle abusivo da vida financeira dela. No relato, ela revelou que precisava pedir dinheiro para comprar itens rotineiros, como alimentos na praia que custavam R$10.

Surpresos com a revelação, internautas resgataram um vídeo onde Larissa Manoela revelava que recebia R$ 100 de mesada e que precisava pedir autorização aos pais para comprar algo do interesse dela.

O comentário foi feito durante um episódio do Programa Silvio Santos, na época em que ela integrava o elenco de Carrossel, novela do SBT.

Silvio Santos perguntou a atriz quanto ela ganhava de "grana". "Atualmente é assim, eu peço para os meus pais dentro dos conformes, assim que a gente fala, (...) é que assim, os meus pais limitam bastante, falam o que dá e o que não dá. Então, eu peço as coisas, daí eu consulto eles e vejo se dá", entregou.

A resposta não convenceu Silvio Santos, que insistiu em saber o valor que ela ganhava. "R$100, por aí", apontou.