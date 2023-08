Reprodução Sogro de Larissa Manoela avalia em meio à polêmica: 'Mentiras alheias'

O sogro de Larissa Manoela, Paulo Henrique Frambach se pronunciou sobre a polêmica familiar envolvendo os pais da atriz. Na segunda-feira (14), ele republicou um Storie defendendo o filho e mostrou estar ao lado da jovem.

Através do Instagram, Paulo Henrique compartilhou um comunicado da equipe de Larissa Manoela onde negava qualquer evolvimento do filho André Luiz Frambach no patrimônio da atriz.

No texto é enfatizado que apenas Larissa Manoela controla a própria carreira atualmente. "Lutando, em todas frentes, por direitos e garantias!", diz a publicação.

Na sequência, o sogro da atriz publicou um trecho sugestivo em relação aos últimos acontecimentos.

“Que as mentiras alheias não confundam as nossas verdades. Que friagem nenhuma seja capaz de encabular o nosso calor mais bonito. Que, mesmo quando estivermos doendo, não percamos de vista nem de sonho a ideia da alegria. Que apesar dos apesares, a gente continue tendo valentia suficiente para não abrir não de se sentir feliz”, diz o texto de Ana Jácomo, compartilhado por ele no Instagram.