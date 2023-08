Foto: Reprodução / Instagram / @madonna Filhos de Madonna pretendem fazer intervenção na cantora

Madonna teria retornado com os ensaios da turnê Celebration Tour após ser internada e entubada na UTI por uma infecção bacteriana grave. Segundo o The Sun, a cantora reservou o Nassau Coliseum, em Nova York, por dois meses, para ensaiar.

De acordo com o veículo, a rainha do pop também teria feito um ensaio super secreto no Reino Unido para ensaiar o início da turnê, que fará homenagem aos 40 anos de carreira.

“Ela ainda está em recuperação, mas Madonna está se esforçando para voltar aos ensaios. Ela não apenas reservou o Coliseum em Nova York, mas também um segundo local em Londres para a última semana de ensaios gerais", disse uma fonte próxima ao jornal.