Reprodução/Instagram Mariely se emociona ao ver Mirella Santos grávida pela primeira vez

Mirella Santos dividiu com os seguidores um momento muito especial da gravidez com a irmã Mariely. Após meses longe, as Gêmeas Lacração se reencontraram em Recife pela primeira vez desde o anúncio da gestação.

Ao ver a irmã esperando o primeiro filho, Mariely caiu no choro enquanto acariciava a barriga.





"Vem falar com o menino. Titia Má, tem dinheiro. Você não acredita que eu tô [grávida], não?", perguntou Mirella.

"Não consigo acreditar, a ficha não cai não", respondeu Mariely. "Parece que é um sonho", completou ela emocionada.

Bem-humorada, Mirella questionou a gêmeas sobre os presentes. "Você vai fazer as coisas, vai dar o enxoval?".

"Vou dar um presentinho ou outro. Mãe e pai é você. Na hora do auê quem fez foi eu? Não foi", disparou Mariely.

