Reprodução/Instagram Após abrir mão do patrimônio, Larissa Manoela posa no estúdio

Larissa Manoela compartilhou com os seguidores uma foto no estúdio para o filme 'Tá Escrito' e animou os fãs por conta do trabalho.

No último domingo (13), foi ao ar o pronunciamento da atriz sobre o rompimento com os pais por conta da vida financeira. Ela abriu mão do patrimônio de R$18 milhões.





"O trabalho não pode parar e ontem foi dia de estúdio", escreveu ela na legenda da publicação, feita no perfil dedicado aos fãs.

O novo filme é estrelado pela intérprete e pelo noivo, o ator André Luiz Frambach. A obra acompanha a estudante de publicidade Alice - protagonista assumida por Larissa Manoela -, uma influenciadora digital que sonha em viralizar na internet, mas que ainda não conseguiu alcançar a fama.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: