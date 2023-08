Reprodução Instagram - 15.08.2023 Larissa Manoela em "Tá Escrito"

Após as polêmicas de rompimento com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, a atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, compartilhou o trailer do novo filme que lançará. Trata-se do longa-metragem nacional “Tá Escrito”, estrelado pela intérprete e pelo noivo, o ator André Luiz Frambach.