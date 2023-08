Reprodução/Instagram Virginia Fonseca vira piada ao ter 'farsa' exposta

Virginia Fonseca foi "pega no pulo" pelos internautas ao compartilhar um vídeo mostrando um produto da sua linha de maquiagem.

A influenciadora apareceu retirando a maquiagem do rosto e ressaltou a dificuldade com o batom que usava.





"Ô, gente, se esse batom da wepink soubesse o sono que eu tô, ele sairia mais fácil", escreveu ela na legenda, na intenção de exibir a fixação.

Porém, o vídeo gerou debate na web após os internautas apontarem que ela teria retocado o produto na boca.

não aguento com a virginia retocando o batom pra fingir que ele não saiu pic.twitter.com/5kkMdyZtMe — cris dias (@crisayonara) August 14, 2023









o mais engraçado é ela passando a mão rápido e quando percebe que o batom tá saindo fica com uma cara de desconfiada e começa a passar a mão devagar kakakak a virginia é trambiqueira demais https://t.co/sKNxTMKdhr — faby jurídico modern family (@fabyollaverass) August 15, 2023









ela vendo q ia sair rápido e diminuindo a velocidade q ela esfregava KKKKKKKKKKKKKKKKKKk ess virginia — nanda💋 (@eunandabrito) August 15, 2023









O batom derretendo na primeira passada de mão e depois aparecendo intacto https://t.co/NKwovX4HUw — PEDRAO (@Itspedrito) August 14, 2023









