Nesta segunda-feira (14), o influenciador e ex-BBB Rodrigo Mussi, 37 anos, usou os stories do Instagram para comentar a polêmica envolvendo a atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, e os pais dela, Silvana Taques e Gilberto Elias.



“Bom dia! Deu bastante repercussão, ontem, a entrevista da Larissa Manoela, não é? Mas, existem pais narcisistas, existem. Só quem teve ou quem tem, sabe como é que é. Não é fácil, tá? Não é mesmo”, disse o ex-BBB através dos stories.



No último domingo (13), Larissa Manoela se pronunciou pela primeira vez, em entrevista ao programa dominical “Fantástico”, sobre o rompimento com os pais, que até então administravam a carreira dela. Ela relatou que abriu mão do patrimônio, avaliado em 18 milhões de reais, e o deixou aos genitores.



Manoela ainda desmentiu os rumores de que o noivo, o ator André Luiz Frambach, tivesse ocasionado o desentendimento. Segundo Larissa, a relação com os pais já estava em crise antes do relacionamento e ela precisava pedir dinheiro para fazer qualquer coisa, como comprar algo para comer na praia.

