Carolina Souza Thales Bretas é pai de Romeu e Gael, filhos de Paulo Gustavo

Thales, viúvo de Paulo Gustavo, contou em entrevista ao "Conversa com Biel" como os filhos Romeu e Gael, de 4 anos, lidam com a ausência do humorista. O artista morreu em maio após complicações da Covid-19.



Assim que Paulo Gustavo faleceu, o médico tentou manter a memória dele viva para os filhos, mostrando fotos e vídeos do humoristas. Mas os pequenos se esquivavam.



“(Eles) Saiam de perto, mudavam de assunto, não entendiam por que da ausência desse pai, se era um abandono. Eu sempre explicava o que aconteceu: que ele ficou dodói, e foi para o céu. Sempre fazia essa brincadeirinha. De vez em quando, agora com eles maiores, que a gente toca no assunto, cada vez mais eles perguntam, estão mais curiosos sobre a vida. Um dia o Romeu me perguntou, ‘mas por que o papai Paulo foi para o céu?’. Porque ele ficou dodói, filho. Tem momentos que a gente fica dodói, não consegue melhorar e vai para o céu. ‘Mas eu não queria que papai Paulo fosse para o céu.", contou Thales.



Agora, que estão um pouco maiores, os gêmeos têm mais curiosidade de saber sobre Paulo Gustavo. Thales afirmou que eles começaram a questionar ainda mais a ausência do humorista e o motivo deles terem dois pais e não um pai e uma mãe.



“Eu explico que vocês tiveram dois pais que queriam muito vocês. A gente pegou duas barrigas emprestadas para fazer (eles) porque a gente é homem e não pode ter e elas trouxeram vocês com muito amor e um dos papais ficou dodói e tem o papai Tata aqui. Esse é o formato de família. Têm crianças que não têm pai, criança que tem duas mães, eu sempre toco nesse assunto com eles", contou o médico.



Thales Bretas fala sobre memória de Paulo Gustavo pic.twitter.com/eHr90HfQUG — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 12, 2023









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente