No último domingo (13), Larissa Manoela deu uma entrevista para o "Fantástico" sobre o rompimento com os pais Silvana Taques e Gilberto Elias , que administravam o dinheiro da atriz. A exposição da relação abusiva que eles tinham perante à carreira da filha chocou a web. Internautas comentaram as declarações e ainda fizeram piada com algumas situações que a artista teve que passar.



Uma das revelações que mais repercutiu foi a de que Larissa Manoela tinha que pedir autorização dos pais para fazer qualquer tipo de transferência bancária, mesmo sendo maior de idade. Ela contou que recebia uma mesada, mas mesmo assim ficava sem dinheiro para fazer compras mínimas, como um milho na praia. A atriz mostrou um áudio que mandou para o pai, onde ela pedia dinheiro para comprar o alimento.



Muitos internautas brincaram com o ocorrido:



Em situação de zumbi por causa de fofoca, Larissa Manoela você me paga assim que tiver dinheiro pro pix!





Larissa Manoela ficou 3 meses sem comer milho aqui





a larissa manoela quando o pix do pai era mt pouco pra comprar o milho e um sorvete ai tinha q optar por picolé de milho









Outro fato que chamou atenção foi o de que os pais da atriz dividiam de forma desigual o patrimôncio e lucros dela. Larissa chegou a ter direito a apenas 2% do dinheiro, enquanto eles tinham acesso a 98%.



os pais da larissa manoela fazendo a divisão de bens entre eles:



os pais da larissa manoela fazendo a divisão de bens entre eles:









A atriz contou que decidiu abrir mão do patrimônio de R$ 18 milhões para que a situação se resolvesse e para que ela conseguisse virar a própria empresária. Mais comentários foram feitos.



ainda pensando na larissa manoela





Maisa: Amiga vamos sair pra um role ?

Larissa Manoela:













