Na última quarta-feira (10), Maíra Cardi causou nas redes sociais. A influencer, que trabalha como coach de emagrecimento, relacionou a receita de um bolo com doenças graves e foi criticada na web.



"Você vai ficar chocada no que vou te dizer no final dessa receita", iniciou Maíra em um vídeo. Ela, então, narra a receita de um bolo com leite condensado e ao final do vídeo diz que o doce pode levar a diversas doenças graves como: câncer, doença celíaca, alzheimer, hipertensão, alergias, inflamação no intestino, osteoporose, obesidade, diabetes, gordura intravisceral, gordura visceral, gordura no fígado, insificiência hepatica e doenças no coração.



Internautas ficaram revoltados com o post e criticaram ela nos comentários. "Sabe o que mata mesmo? TERRORISMO NUTRICIONAL!", disse uma seguidora. "Pelo amor de Deus, parem de demonizar a comida", escreveu outra. "Como se a pessoa fosse comer ISSO TODOS OS DIAS pra gerar tudo que foi falado no final do vídeo. As pessoas estão perdendo a noção de tudo", afirmou mais uma.



Muitos falaram da doença celíaca, já que é uma doença genética, onde a pessoa nasce com um pré-disposição a ingestão de glúten. "Doença celíaca? Você está de sacanagem né? A doença celíaca é uma doença autoimune onde a pessoa Já NASCE COM O GENE. É impossível a pessoa desenvolver a doença SÓ PORQUE INGERE GLUTEN. Que desserviço meu Deus do céu", escreveu um internauta.



Outra usuária, que é nutricionista, também repreendeu Maíra: "Para que alguém desenvolva essa quantidade de problemas de saúde que você cita, seria necessário que essa pessoa comesse bolo em todas as refeições do dia! Nossa que preguiça! Fazendo terrorismo alimentar com as pessoas que não são providas de informação, e vão acreditar nessa porcaria de conteúdo que você faz! SOCORRO DEUS".





