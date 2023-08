Reprodução Sonia Abrão critica reportagem sobre pais de Larissa Manoela

No último sábado (12), o nome de Larissa Manoela foi um dos comentados nas redes sociais. Isso porque foi exibida a chamada de uma entrevista que a atriz deu sobre o relacionamento polêmico que tem com os pais . A reportagem será exibida no "Fantástico" deste domingo (13). Sônia Abrão foi uma das pessoas que comentou a matéria, mas de forma negativa. Ela criticou a exibição da reportagem no Dia dos Pais.



"Gente, o que é isso? Onde é que essa história vai parar??? Quando vai parar??? E ainda por cima é Dia dos Pais! Se toca, Fantástico!!! A data é comemorativa, pra celebrar o amor entre pais e filhos, não cabe reportagem sobre uma relação em fase destrutiva como essa da LARISSA MANOELA!", iniciou a apresentadora do "A Tarde é sua".



Em seguida, Sônia sugeriu outras pautas para o programa da Globo: "Porque não levar ao ar a história linda de TATÁ WERNECK com os pais, que tanto emocionou no decorrer da semana, qdo a atriz completou 40 anos?".

"Sim, a história de Larissa é polêmica, mas não perderia a atualidade se fosse exibida no próximo domingo, mesmo porque, infelizmente, não se sabe qdo vai terminar e nem parece que terá um final feliz! Colocar conflito acima do amor foi um critério muito duvidoso na escolha da matéria! Triste isso!", completou.



Larissa Manoela revelou que rompeu com os pais e decidu gerir a própria carreira após viver anos sem ter acesso ao dinheiro dela. A atriz ainda disse que teve que abri mão de tudo o que conquistou em 18 anos.







