Reprodução/YouTube - 14.08.2023 MC Katia morreu aos 47 anos





O velório e o enterro de MC Katia acontece nesta segunda-feira (14), no Cemitério São Francisco Xavier, Zona Norte do Rio de Janeiro. Considerada uma das pioneiras do funk, a cantora morreu aos 47 anos, no último domingo (13).



As informações sobre o velório e sepultamento da artista foram divulgadas por familiares nas redes sociais da artista. A cerimônia da despedida de Katia começa às 10h e o enterro está marcado para as 15h45.





MC Katia morreu no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde foi internada inicialmente para realizar uma cirurgia de retirada de mioma do útero. Ela teve complicações no procedimento, como trombose, e precisou amputar uma perna. Após a amputação, ainda enfrentou uma pneumonia.





A funkeira Tati Quebra-Barraco chegou a liderar uma campanha para arrecadar doações para comprar uma prótese para Katia. Além de artistas, a vereadora Veronica Costa apoiou a campanha e a prótese foi viabilizada.

Na última sexta-feira (11), a filha de MC Katia informou que a mãe contraiu uma bactéria, além do diagnóstico de pneumonia. Diante do agravamento do quadro, os médicos a intubaram, induziram ao coma e a levaram ao CTI. A artista não resistiu. Ela deixa a filha, dois netos e o marido, o DJ e produtor Leonardo, com quem trabalhava.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: